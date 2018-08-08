Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına bölge ülkelerinden tepkiler sürüyor. Suriye'nin ardından Irak'tan, iki farklı tonda açıklama geldi. Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum "İran ile ilişkimizin doğası gereği ABD'nin İran'a yaptırımlarına uymamız zor olur" dedi. Irak Başbakanı Haydar İbadi ise "Irak halkının zarar görmemesi için buna uyacağız" dedi.

Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına Irak'tan tepki geldi. Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum El-Hurra Irak televizyonuna konuştu.



Irak Cumhurbaşkanı, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara uymalarının zor olacağını söyledi.



Irak Cumhurbaşkanı Masum "Irak'ın durumu ve İran ile ilişkimizin doğası gereği ABD'nin İran'a yaptırımlarına uymamız zor olur" dedi. Ancak Irak'ın hâlihazırdaki çatışma ortamında taraf olmaması gerektiğini de kaydetti Masum.



Irak'tan bir başka açıklama da BaşbakanHaydar İbadi'den geldi. İbadi "Irak olarak uluslararası yaptırımlara karşıyız. Irak, bunun tecrübesini yaşadı. Yaptırımlar ülkeyi ve halkı yordu" diye konuştu. İran'a uygulanan yaptırımları temel ve stratejik bir hata olarak nitelendirdi.



Hükümete yönelik protetestoların sürdüğü Irak'ta "Halkımızı düşünerek hareket edeceğiz" diyen İbadi İran'a yaptırımlarla ilgilenmeyeceklerini , ancak Irak halkının zarar görmemesi için buna uyacaklarını söyledi. "Sonuçta biz de uluslararası ekonomik sistemin dışında kalamayız" dedi İbadi.



İran-Irak arasında 9 sınır kapısı bulunuyor. Irak, komşusu İran'dan büyük ölçüde gıda, inşaat, sağlık malzemeleri, elektrik ve yakıt ithal ediyor.



ulusal.com.tr