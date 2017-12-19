Bağımsızlık referandumu hezimetle sonuçlanan Irak Bölgesel Yönetimi'nde kriz büyüyor. Süleymaniye'de eylemler bölgesel yönetime karşı gösterilere dönüştü. Irak Merkezi Hükümetinin olaylara müdahale etmesi için çağrılar yapılıyor. Gösterilerin Erbil, Kerkük ve Duhok'a sıçramasından endişe ediliyor

Barzani'nin sözde bağımsızlık refarandumundan başarısızlıkla çıkmasıyla darbe alan Irak Bölgesel Yönetimi'nin, İran sınırındaki Süleymaniye kentinde sokaklar karıştı.



Barazani'nin partisi KDP, meclisteki Goran Hareketi ve Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği KYB arasındaki gerilim çatışmaya dönüştü.



Bölgesel Yönetime karşı başlayan gösterilerde şiddetin dozu arttı. PKK'nın kumanda merkezi Kandil'in de sokak olaylarına karıştığı iddia edildi.



Önce bölgedeki Irak Türkmen Cephesi'ne ait parti binaları, okullar ve radyo binası saldırıya uğradı, yakıldı.



Daha sonra KDP, KYP ve Goran Hareketi büroları karşılıklı ateşe verildi. Sokaklarda güvenlik güçlerinin müdahalesine karşı barikatlar kuruldu.



Olaylarda şu ana kadar can kaybı olup olmadığına ilişkin net bilgi yok.



Süleymaniye'deki kaynaklar Irak Merkezi Hükümeti'ne olaylara acil müdahele çağırısı yaptı. Ancak Bağday yönetimi hala sessizliğini koruyor.



Gösterilerin, KDP'nin güçlü olduğu Erbil ve Duhok ile Kerkük başta olmak üzere diğer kentlere de sıçraması bekleniyor.



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