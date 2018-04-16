Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Suriye'ye düzenlenen emperyalist saldırı kınandı. Göstericiler, İsrail bayrağını yakmanın yanı sıra Amerika, İngiltere ve Fransa'nın da bayrağını yaktı

Pazar günü Irak'ın başkenti Bağdat, Suriye'ye yönelik üçlü saldırıyı kınayan birkaç toplu gösteriye tanıklık etti ve bir Arap ülkesinin işlerine ABD-İngiliz-Fransız müdahalesini reddetti.



Kaynaklar, "Yüzlerce kişi, özellikle Bağdat'ın merkezindeki kurtuluş meydanında toplanmış ve herhangi bir uluslararası kanunu dikkate almayan Amerikan kibirini kınadı." dedi.



Suriye ve Irak bayraklarını taşıyan göstericiler, “Şam ve Humus'ta Suriye'nin hayati önem taşıyan tesislerine karşı Amerika tarafından yönetilen saldırganlığın uluslararası kınanması”, “Suriye hükümetiyle ve halkıyla olan yakınlıklarını” açıkladı.



Göstericiler, ayrıca, İsrail bayrağını yakmanın yanı sıra Amerika, İngiltere ve Fransa gibi saldırgan ülkelerin bayrağını da yaktı.



ulusal.com.tr

