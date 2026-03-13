Irak’ta ABD uçağı düştü: 4 asker hayatını kaybetti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetleri'ne ait KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağının düştüğünü duyurdu. Meydana gelen olayda, uçakta bulunan 6 Amerikan askerinden 4'ü hayatını kaybetti.

Uçağın düşmesinin ardından Irak'taki İslami Direniş grubu bir açıklama yaparak uçağı kendilerinin düşürdüğünü bildirdi. Grubun açıklamasında, "Ülkemizin ve hava sahamızın işgalci güçler tarafından ihlal edilmesine karşı savunma amacıyla Irak'ın batısında ABD'ye ait KC-135 uçağı uygun silahlarla vurularak düşürülmüştür" denildi.

İKİ UÇAK GÖREVDEYDİ

Verilen bilgilere göre olay, dost hava sahasında gerçekleşti. Bölgede görev yapan iki Amerikan uçağı bulunuyordu. KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı Irak'ın batısına düşerken, görevdeki diğer uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı öğrenildi.

CENTCOM'un olayla ilgili yaptığı ilk değerlendirmede, uçağın düşüş nedeninin düşman veya dost ateşi olmadığı kaydedildi. Ancak ABD'nin son dönemde art arda yaşanan benzer olayları "kaza" olarak kamuoyuna duyurması, bu yöndeki açıklamalara dair soru işaretleri oluşturuyor.