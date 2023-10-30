Irak'ta ABD Üssü'ne 4 Roket Fırlatıldı

İsrail'in Filistin'deki katliamlarına destek veren ABD'nin Suriye ve Irak’taki üsleri hedefte… Irak’ta ABD üssü vuruldu.

Irak'ta ABD Üssü'ne 4 Roket Fırlatıldı
Son Güncelleme:

Irak'ın batısında yer alan Anbar'da ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Iraklı güvenlik kaynakları, 4 roketin üsse fırlatıldığını bildirdi.

Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu askeri üslere 17 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında en az 14 saldırı düzenlendi.

Öte yandan Irak’ta Şii lider Hadi el-Amiri, Hükümeti, ABD’nin başını çektiği koalisyon güçlerinin ülkeden çıkarılması çağrısı yaptı.

Amiri, “Irak’ta Ayn el-Esed ve Harir üslerindeki ABD çıkarları hedef alınıyor. Bu, ABD ve Batı’nın Siyonist İsrail’in Gazze’de halkımıza karşı işlediği suçlara destek vermesine karşı oluşan doğal bir tepkidir. Irak hükümeti, koalisyon güçlerinin Irak’tan çıkarılması için ciddi, özel ve kısa vadeli bir takvim hazırlamalı” ifadelerini kullandı.

Çok Okunanlar
Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Efe Kurt İçin Kesenin Ağzını Açtı!
Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Efe Kurt İçin Kesenin Ağzını Açtı!
Bilal Hancı Kimdir?
Bilal Hancı Kimdir?
BİM Marketlerde Yarın Çok Sayıda Ürün İndirimlerle Geliyor! 31 Ekim İndirimleri Bim'de!
BİM Marketlerde Yarın Çok Sayıda Ürün İndirimlerle Geliyor! 31 Ekim İndirimleri Bim'de!
Oyuncu Dinlendirilecek
Oyuncu Dinlendirilecek
Dışkı Rengi Hastalığınızın Habercisi Olabilir!
Dışkı Rengi Hastalığınızın Habercisi Olabilir!
Öne Çıkanlar Prof. Dr. Heper İsrail'den Sonra Hangi Devletlerin Saldırganlaşacağını da Anlattı! | Ulusal Özel Prof. Dr. Heper İsrail'den Sonra Hangi Devletlerin Saldırganlaşacağını da Anlattı! | Ulusal Özel Burak Yılmaz Ante Rebic'i İdmandan Gönderdi! Burak Yılmaz Ante Rebic'i İdmandan Gönderdi!