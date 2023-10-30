Irak'ta ABD Üssü'ne 4 Roket Fırlatıldı

Irak'ın batısında yer alan Anbar'da ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.



Iraklı güvenlik kaynakları, 4 roketin üsse fırlatıldığını bildirdi.



Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu askeri üslere 17 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında en az 14 saldırı düzenlendi.



Öte yandan Irak’ta Şii lider Hadi el-Amiri, Hükümeti, ABD’nin başını çektiği koalisyon güçlerinin ülkeden çıkarılması çağrısı yaptı.



Amiri, “Irak’ta Ayn el-Esed ve Harir üslerindeki ABD çıkarları hedef alınıyor. Bu, ABD ve Batı’nın Siyonist İsrail’in Gazze’de halkımıza karşı işlediği suçlara destek vermesine karşı oluşan doğal bir tepkidir. Irak hükümeti, koalisyon güçlerinin Irak’tan çıkarılması için ciddi, özel ve kısa vadeli bir takvim hazırlamalı” ifadelerini kullandı.