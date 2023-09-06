Irak'ta Erbain Yürüyüşü tamamlandı! Milyonlarca insan Kerbela'ya ulaştı

Hz. Muhammed'in torunu İmam Hüseyin ve beraberinde şehit edilenleri anmak için düzenlenen Erbain Yürüyüşü sona erdi. Irak'ın Necef kentinden başlayan yaklaşık 90 kilometrelik yürüyüş Kerbela'da sona erdi.

Dünyanın farklı ülkelerinden yürüyüşe katılan milyonlar, İmam Hüseyin ve yoldaşlarını andı.

İnsanların yemek ve barınma dahil tüm ihtiyaçlarının karşılandığı yürüyüşün güvenliği başta Haşdi Şabi kuvvetleri olmak üzere Irak güvenlik güçleri tarafından sağlandı.

ERBAİN YÜRÜŞÜNDEN DÜNYAYA MESAJLAR

Yürüyüşte son dönemde Avrupa’da artan Kuran’ı Kerim’e yönelık saldırılara tepki gösterildi.

Aynı zamanda Filistin direnişine destek, etnik ve dini temelli ayrışmalara karşı duruş, ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmiyle mücadele mesajları verildi.