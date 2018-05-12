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Irak'ta genel seçimler için oy verme işlemi başladı

Irak'ta genel seçimler için oy verme işlemi başladı. Irak, IŞİD terörü başladıktan sonra ilk kez genel seçimlere gidiyor.

Irak'ta genel seçimler için oy verme işlemi başladı
Irak’ta genel seçimler için kurulan seçim sandıklarda oy verme işlemi başladı.

Başkent Bağdat'ın yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve ülkenin diğer kentlerinde IŞİD'ten sonra ilk kez genel seçimlere yapılıyor. 

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Bağdat Yeşil Bölge'de, Irak Başbakanı Haydar İbadi, devlet yetkililerin aksine, doğduğu bölge Karrada’da oyunu kullandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani da Erbil'de kullandı oyunu. 

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, sabah 07:00’de başlayan oy verme işleminin akşam saat 19:00'a kadar süreceğini duyurdu. 37 milyon nüfuslu Irak'ta, yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. 


ulusal.com.tr







Etiketler; #ırak
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