İran: "104 İHA'yı düşürdük"

İran: "Şu ana kadar Hermes, Heron, Orbiter ve MQ9 dahil olmak üzere 104 İHA, ülkenin bütünleşik hava savunma sistemi tarafından düşürüldü."

"İNCELEME İÇİN MÜHENDİSLERE TESLİM EDİLDİ"

Ayrıca gelişmiş bir Hermes İHA'sı sağlam olarak ele geçirildi ve inceleme için uzmanlar ve havacılık mühendislerine teslim edildi.

"DÜŞÜRÜLEN İHA'LARIN YÜZDE 95'İ SİLAHLI"

İran: "Düşürülen İHA'ların yüzde 95'inin silahlı olduğunu ve görevlerini gerçekleştirmeden önce ülkenin yeni nesil bütünleşik hava savunma sistemi tarafından izlenerek imha edildiğini belirtmek gerekir."