İran, 18 Hintli mürettebatın konsolosluklarına erişim izni verdi

İran, Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu İngiltere bandıralı tankerin 18 Hintli mürettebatının konsolosluklarına erişim izni verdi. Tankerin sahibi İsveçli şirket, mürettebatın aileleriyle iletişim kurabildiklerini teyit etti.

İran, Hürmüz Boğazı'nda alıkonulan İngiltere bandıralı tanker Steno İmpero'nun 18 Hintli mürettebatına konsolosluğa erişim izni verdiğini açıkladı.



Yapılan açıklamada benzer erişimin diğer milletlerden 5 mürettebata daha sağlanacağı belirtildi.



Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise tankerdeki Hintli mürettebattan 9'unun 14 Temmuz'da serbest bırakıldığı bildirildi.



İngiliz Bandıralı Stena Impero'nun sahibi İsveçli şirket de geminin mürettebatı hakkında bilgi paylaştı.



Şirket, mürettebat üyelerinin bir süredir aileleri ile iletişim kurabildiklerini ve tankerdeki tüm mürettebatın sağlığının yerinde olduğu söylendi.



Diğer yandan, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin alıkoyduğu İran tankeri "Grace 1"deki 24 Hindistanlı mürettebat da halen gözaltında tutuluyor.





ulusal.com.tr