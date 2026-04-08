İran, 2 hafta süreyle Hürmüz Boğazı’nı geçişlere açtı

İran, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail ile sağlanan geçici ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı’nı iki haftalığına yeniden geçişlere açtı. Kararı yazılı bir açıklamayla duyuran İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geçiş sürecinin teknik kısıtlamalar gözetilerek ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin koordinasyonuyla yürütüleceğini açıkladı.

DİPLOMATİK ÇABALAR İÇİN PAKİSTAN'A TEŞEKKÜR

ABD ve İran arasında gerçekleşen müzakere süreçlerine değinen Arakçi, diplomatik temasların önemine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Arakçi, bu süreçteki çabaları dolayısıyla Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir’e teşekkür etti.

"GÜVENLİ GEÇİŞ KOORDİNASYONLA MÜMKÜN OLACAK"

Ateşkesin koşulları ve boğazdaki gemi trafiğinin şartları hakkında bilgi veren Arakçi, İran'a yönelik saldırıların kesilmesi durumunda askeri savunma hamlelerinin de durdurulacağını belirtti. Arakçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran'a yönelik saldırıların durdurulması halinde güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz savunma operasyonlarını sona erdirecektir. İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır"