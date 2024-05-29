İran 28 Haziran'da sandığa gidecek! İran'da öne çıkan adaylar kim?

İran’da İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday başvuru süreci 30 Mayıs’ta başlayacak.

28 Haziran’da düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı olmak isteyenler 3 Haziran tarihine kadar başvurularını yapacak.

ADAYLIK BAŞVURULARI ÖNCESİ HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI

Başvuru sürecinden önce Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir başkanlığında üst düzey bir toplantı düzenlendi. Başvurularda gerekli kolaylığın sağlanması konusunda talimat veren Muhbir, tüm adaylara eşit davranılmasını istedi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru şartları da gözden geçirildi. Buna göre, 4 yıl devlet kurumlarında çalışmış, en az yüksek lisans mezunu olan, 40 ile 75 yaş aralığındaki İranlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı adayı olarak başvurabilecek.

Anayasayı Koruyucular Komisyonu başvuruları değerlendirerek kesin aday listesini 11 Haziran’da ilan edecek.

İRAN'DA KİMLER ADAY OLACAK?

Adaylar konusunda da bazı isimler öne çıkmaya başladı. İlk adaylığını ilan eden isim eski Sağlık Bakanı Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan oldu.

Eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili’nin de Cumhurbaşkanı adayı olacağı belirtildi. 2021’deki seçimlerde İbrahim Reisi lehine adaylıktan çekilen Celili, İran’ın nükleer görüşmelerdeki Başmüzakarecisi olarak da görev yaptı.

Eski Meclis Başkanı, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in danşmanı Ali Laricani’nin de ismi öne çıkanlar arasında yer aldı.

Reisi kabinesinde Yol ve Şehircilik Bakanı görevini yapan Mehrdar Bezrpaş’ın da aday olabileceği değerlendiriliyor. Aynı zamanda eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın adaylık için nabız yokladığı belirtiliyor.

Diğer yandan adaylık için adı geçen Reisi’nin eşi Cemile Alemulhüda ve eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif iddiaları yalanladı.