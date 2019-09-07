İran, 3'üncü aşamaya geçti

İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma kararının üçüncü aşamasını uygulamaya başladı.

İran Devleti geçen hafta üçüncü aşamaya geçeceklerini dünyaya duyurmuştu.

Üçüncü aşamayı başlattıklarını ise İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü üçüncü aşamada, uranyumu yüzde 20'den fazla zenginleştirme kapasitesine sahip gelişmiş santrifüjler kullanacaklarını açıkladı.

Kemalvendi, Avrupa'ya da mesaj gönderdi. "Avrupa, nükleer anlaşmayı kurtarmak için fazla zaman kalmadığını bilmesi gerekiyor" dedi.

ABD yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

Buna karşılık Tahran yönetimi, mutabakatta belirtilen uranyum stok miktarını 1 Temmuz'da, zenginleştirilmiş uranyum limitini ise 8 Temmuz'da aştığını duyurmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ajans, İran'ın antrifüjler kullanma kararına ilişkin gelişmelerden haberdar olduğunu kaydetti. Konunun ülkede bulunan ajans müfettişleri tarafından Viyana'daki kurumun merkezine rapor edildiğini duyurdu.

ulusal.com.tr