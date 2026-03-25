İran, 81. Dalga operasyonu gerçekleştirdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 81. Dalga operasyonu yaptı. "Füzeler Tel Aviv'in kuzeyi ve güneyi dahil olmak üzere 70'ten fazla noktaya başarılı ve şiddetli bir şekilde isabet etti."

Toygu Ökçün
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 81. Dalga operasyonu yaptı.

Açıklamada, "Birkaç aşamada yapılan operasyonda, İmad, Kıyam, Hürremşehr-4 ve Kadir füzeleri Hayfa, Dimona, Hayfa yakınlarındaki El-Hadra, Tel Aviv'in kuzeyi ve güneyi dahil olmak üzere 70'ten fazla noktaya başarılı ve şiddetli bir şekilde isabet etti.

"Devrim Muhafızları ve İran İslam Cumhuriyeti Ordusu aziz İran'ı savunmak için seferber olmuştur."

"Amerika'daki insanlar ve düşünce sahipleri! Siz, Trump ve Netanyahu gibi savaş kışkırtıcıları tarafından mevcut savaş alanındaki gerçeklerin yalanlanması ve çarpıtılmasıyla karşı karşıyasınız. Savaşın gerçeğini siz, ABD'deki benzin istasyonlarında, İran'ın sokaklarında ve Tel Aviv ile Hayfa'nın semalarında görmelisiniz."

"Unutmayın, Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir edeceğiz. Bunu bize şehidimiz öğretti." denildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

