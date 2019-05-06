Hazar denizine kıyısı olan ülkeler bu kez bir festival için buluştu. İran’ın Mazenderan Eyaletinde gerçekleşen 9’uncu Uluslararası Vareş Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu. Ulusal Kanal’a konuşan yetkililer sanatsal etkinliklerle bölge halklarını birleştirmeyi hedeflediklerine dikkat çekti.

Azerbaycan, Afghanistan, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, sinema eserleri ve sanatçıları ile “9. Uluslararası Vareş Film Festivalinde” buluştu.



İran'ın Mazenderan eyaletinin ev sahipliğinde düzenlenen festivalde, Hazar Denizine kıyısı olan ülkelerden sanatçı ve eserler yarıştı.



Bölge ülkelerinin 24 sinema yapıtı Babol, Sari ve Ramser kentlerinde beyaz sinemaseverlerle ile buluştu.



Sinema ve belgesel Doğal miraz ve Oratk miras katagorilerinde sınıflandırılan eserler yedi dalda ödüllendirildi.



Ulusal Kanal’a konuşan Festifal tertip komitesi başkanı yönetmen Mehdi Gurbanpur, festivalin bölgenin ortak kültürel mirasına birlikte sahip çıkılması bakımından oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.



Festivalin amacını Ulsal Kanal için değerlendiren İran İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı Mazendaran eyaleti Genel müdürü Mahmud Şaluyi, festivalin hedeflerini sıraladı.





Haber Kamera: Yakup Aslan

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