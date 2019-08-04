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İran'a ait savaş uçağı düştü

İran Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı Basra Körfezi kıyısında düştü

İran'a ait savaş uçağı düştü

 İran'ın güneybatısında Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde İran Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının düştüğü bildirildi. 

İran devlet televizyonu, Buşehr Hava Üssü'nden eğitim uçuşu için kalkan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının teknik arıza nedeniyle Tengistan sahiline düştüğünü duyurdu.

Tengistan Kaymakamı Abdulhüseyn Refiipur, uçaktaki iki pilotun kazadan kurtulduğunu açıkladı. 

Düşen uçağın tipi hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #iran
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