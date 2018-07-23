İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Amerika için söylediği "İran'la barış, barışların anası, savaş, savaşların anasıdır" sözlerine Washington'dan yanıt geldi. Amerika Başkanı Donald Trump, Ruhani'nin bir daha asla ABD'yi tehdit etmemesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İran hükümetinin mafya olduğunu iddia etti.

Washington ile Tahran arasındaki gerilim söz düellosu ile devam ediyor.



İran'ın petrol satışını engellemeye çalışan Amerika'ya karşı bu açıklamayı yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye Washington'dan üst üste yanıt geldi. Resmi twitter hesabından "İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye" ifadeleriyle açıklamasına başlayan Trump, Tahran'ı tehdit etti.



Trump'ın yanı sıra bir tehdit açıklaması da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi. Pompeo İran yönetimini mafya olmakla suçladı.



İran'ın ham petrol ithalatını sıfıra indirmeyi hedeflediklerini belirten Pompeo, İran halkını da yönetime karşı kışkırtan sözler sarf etti. İran yönetimine karşıtı eylemleri desteklediğini ifade etti.



ulusal.com.tr