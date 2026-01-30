İran, AB ülkelerinin ordularını "terörist" ilan edecek

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Devrim Muhafızları Ordusunu “terör örgütü” olarak tanımlayan AB ülkelerinin ordularının “terörist” kabul edileceğini söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İran, AB ülkelerinin ordularını "terörist" ilan edecek
Yayınlanma: Güncellenme:

Avrupa Birliği’nin Devrim Muhafızları Ordusunu “terör örgütü” olarak tanımlamasına yönelik tartışmalar sürerken, İran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, AB’nin bu kararına sert sözlerle karşılık verdi.

Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin bu adımının doğrudan karşılık bulacağını ifade etti. İranlı yetkili, AB ülkelerinin söz konusu kararın sonuçlarını bildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği, İran'da meclisin kararına göre, Devrim Muhafızları Ordusuna karşı son AB kararında yer alan ülkelerin ordularının terörist olarak kabul edildiğini elbette biliyor. Bu nedenle, bunun sonuçlarının sorumlusu bu tür bir eylemde bulunan Avrupa ülkeleri olacaktır"

İran Meclisi, 2023 yılında aldığı kararla, Avrupa Birliği’nin Devrim Muhafızları Ordusunu “terör örgütü” ilan etmesi durumunda, buna karşılık AB ülkelerinin ordularının da “terörist” sayılmasını öngören bir yasa çıkarmıştı.

İran, daha önce de benzer bir süreci ABD ile yaşamıştı. 2019 yılında ABD yönetimi Devrim Muhafızları Ordusunu “yabancı terör örgütü” ilan etmiş, bunun ardından İran da ABD ordusunu “terör örgütü” olarak tanımlamıştı.

İstanbul'da kış bitti mi sandınız? AKOM tarihi açıkladı, kar geliyor!İstanbul'da kış bitti mi sandınız? AKOM tarihi açıkladı, kar geliyor!Yurt
iran ab
Günün Manşetleri
AB orduları "terörist" ilan edilecek
Bakanlık o markaları tek tek açıkladı!
Hakan Fidan ve Abbas Arakçi basın toplantısı düzenledi
2026'nın ilk açlık ve yoksulluk rakamları açıklandı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
İstanbul’da "Gündoğmuşlar" suç örgütüne operasyon!
İşte Türkiye’nin 2025 turizm karnesi!
2025 yılı dış ticaret açığı belli oldu
14 günde 521 gözaltı! İşte operasyonun detayları
Restoran ve kafelerde yeni dönem
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 58 il için "sarı kodlu" alarm! Meteoroloji’den 58 il için "sarı kodlu" alarm!
Aydın sallandı! Prof. Dr. Ercan'dan korkutan uyarı: "Gerilim sürecek." Aydın sallandı! Prof. Dr. Ercan'dan korkutan uyarı: "Gerilim sürecek."
Altında rüzgar tersine döndü, işte güncel fiyatlar Altında rüzgar tersine döndü, işte güncel fiyatlar
4 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı 4 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı
Benzine zam ya da indirim var mı? Benzine zam ya da indirim var mı?