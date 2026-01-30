İran, AB ülkelerinin ordularını "terörist" ilan edecek

Avrupa Birliği’nin Devrim Muhafızları Ordusunu “terör örgütü” olarak tanımlamasına yönelik tartışmalar sürerken, İran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, AB’nin bu kararına sert sözlerle karşılık verdi.

Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin bu adımının doğrudan karşılık bulacağını ifade etti. İranlı yetkili, AB ülkelerinin söz konusu kararın sonuçlarını bildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği, İran'da meclisin kararına göre, Devrim Muhafızları Ordusuna karşı son AB kararında yer alan ülkelerin ordularının terörist olarak kabul edildiğini elbette biliyor. Bu nedenle, bunun sonuçlarının sorumlusu bu tür bir eylemde bulunan Avrupa ülkeleri olacaktır"

İran Meclisi, 2023 yılında aldığı kararla, Avrupa Birliği’nin Devrim Muhafızları Ordusunu “terör örgütü” ilan etmesi durumunda, buna karşılık AB ülkelerinin ordularının da “terörist” sayılmasını öngören bir yasa çıkarmıştı.

İran, daha önce de benzer bir süreci ABD ile yaşamıştı. 2019 yılında ABD yönetimi Devrim Muhafızları Ordusunu “yabancı terör örgütü” ilan etmiş, bunun ardından İran da ABD ordusunu “terör örgütü” olarak tanımlamıştı.