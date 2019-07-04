İran-ABD arasında uranyum tartışması

Amerika'nın ihlal ettiği nükleer anlaşmayla ilgili İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, belirlenen uranyum seviyesini 7 Temmuz'da aşacaklarını duyurdu. İran'ın açıklamasına ABD Başkanı Donald Trump'tan cevap geldi. Trump İran'a "Bu tehditler geri dönüp sizi sokabilir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, zenginleştirilmiş uranyum seviyesinin 7 Temmuz'dan itibaren sınırı aşacağını açıkladı. Ruhani, uranyum sınırını "ihtiyaç duydukları" seviyeye çıkacaklarını vurguladı.



İran'ın bu hamlesi, Amerika ile arasındaki gerilimi yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın tehditleri konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti.



Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Trump, "İran tehditlerin konusunda dikkatli ol. Bu tehditler geri dönüp, daha önce hiç kimseyi sokmadığı şekilde sizi sokabilir" dedi.



Ruhani, Batılı ülkelere nükleer anlaşmaya zarar verecek adımlardan kaçınması çağrısı yapmıştı. Bir nükleer anlaşma olmaması durumunda ise istedikleri oranda zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracağını kaydetmişti.



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