İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim artıyor. Amerika, Irak'taki personelini çekerken Irak ve Suriye'deki üslerinde güvenlik derecesini artırdı. İran Savunma Bakanı ise her türlü tehdide karşı en yüksek seviyede hazır olduklarını söyledi.

"Amerikan ve Siyonist cepheyi yeneceğiz." Bu sözler İran Savunma Bakanı Amir Hatemi'ye ait.



İran Haber Ajansı'na konuşan İran Savunma Bakanı Hatemi, "İran'a herhangi bir tehdide karşı en yüksek seviyede hazırız. Amerikan ve Siyonist cepheyi yeneceğiz" dedi.



İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami de yaşadıkları sürecin İran Devrimi'nin kaderini belirleyeceğini söyledi.



General Selami, Amerika'nın bölgede askeri gerilimi tırmandırmaya yönelik adımlarını da değerlendirdi. Selami, "Düşmanla topyekun karşı karşıya gelmenin en üst noktasında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.



Öte yandan Amerikan Dışişleri Bakanlığı acil görevi olmayan personelinin tamamına Irak'tan ayrılma talimatı verdi. Ayrıca Amerika, Irak ve Suriye'de konuşlandırılmış askerleri için güvenlik alarmının derecesini artırdı.



Amerika geçen hafta Lincoln uçak gemisi, B-52 bombardıman uçakları ve Patriot füzelerini İran'a karşı bölgeye yollamıştı. Son olarak Amerikalı yetkililer B-52 bombardıman uçaklarının Katar'daki üsse ulaştığı bilgisini paylaşmıştı.





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