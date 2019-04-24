İran Petrol Bakanı Zengene, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme hayalinin gerçekleşmeyecek bir rüya olduğunu söyledi. Zengene "Türkiye ile yapılan doğal gaz anlaşmasının tüm yönleriyle uygulandığını da" söyledi.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene'den petrol ihracatı açıklaması geldi.



Meclis Genel Kurulu'nda İranlı milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Zengene, Amerika'nın muafiyetleri sona erdirmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"Piyasadaki petrol arzı ve talebinin kırılgan bir durumda olduğunu" belirten Zengene, "Petrol sanayisi, Amerika'nın ekonomi savaşında hedeflerin en başında yer almaktadır." dedi.



İran Petrol Bakanı, "İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme hayali asla gerçekleşmeyecek bir rüyadır." ifadelerini kullandı.



Zengene, Türkiye ile yapılan doğal gaz anlaşmasına ilişkin de bilgi verdi. İranlı Bakan, "Anlaşma tüm yönleriyle uygulanıyor." vurgusu yaptı.



Beyaz Saray, daha önce İran'a petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamıştı. Açıklamada, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin tedarik konusunda güvence verdikleri belirtilmişti.





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