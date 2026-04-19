İran, ABD ile ikinci tur görüşmelere katılmayacak

İran medyası, İran hükümetinin ABD’nin sürekli değişen tutumu nedeniyle Pakistan’da yapılması planlanan müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddettiğini açıkladı.

Yayınlanma:

ABD ile İran arasındaki müzakereler çıkmaza girdi. İran basını, İran hükümetinin ABD ile Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması beklenen müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddettiğini açıkladı.

Kararın gerekçeleri İran basını, hükümetin söz konusu kararı ABD’nin aşırı talepleri, gerçekçi olmayan beklentileri, sürekli değişen tutumu ve ateşkes ihlali olarak değerlendirdiği devam eden deniz ablukası nedeniyle aldığını belirtti. Haberde, bu durum karşısında verimli bir müzakere için umut görülmediği ifade edildi.

"DENİZ ABLUKASI SÜRDÜKÇE MÜZAKERE YOK"

İran basını, daha önce yayınladığı haberlerde İran hükümetinin Hürmüz Boğazı’ndaki ABD ablukası nedeniyle Pakistan’a bir müzakere heyeti gönderme konusunda herhangi bir karar almadığını öne sürmüştü. Haberde, "İran heyeti, Trump'ın İran'a karşı uyguladığı deniz ablukası yürürlükte olduğu sürece müzakere yapılmayacağını vurguladı" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

iran abd müzakere
