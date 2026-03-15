İran: "ABD-İsrail, 223 kadın ve 202 çocuğu katletti"

İran Sağlık Bakanlığı, 28 Şubat’tan bu yana devam eden ABD-İsrail saldırılarında aralarında bebeklerin ve hamile kadınların da bulunduğu yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Toygu Ökçün
İran: "ABD-İsrail, 223 kadın ve 202 çocuğu katletti"
Yayınlanma: Güncellenme:

İran Sağlık Bakanlığı'nın, 28 Şubat’tan bu yana devam eden ABD-İsrail saldırılarında aralarında bebeklerin ve hamile kadınların da bulunduğu yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini duyurduğu açıklamasında, 223 kadın ve 202 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtilirken, ülke genelinde 153 sağlık merkezinin hedef alındığı vurgulandı.

İran Sağlık Bakanlığı, 28 Şubat tarihinde başlatılan savaş sürecinde sivil yerleşim yerlerine ve altyapıya yönelik gerçekleştirilen saldırıların bilançosunu açıkladı. İran medyasında yer alan verilere göre, ABD-İsrail saldırılarında bugüne kadar yüzlerce sivil yaşamını yitirdi.

ABD-İSRAİL'İN HEDEFİ: KADINLAR VE ÇOCUKLAR...

Bakanlık tarafından paylaşılan detaylı raporda, hayatını kaybedenler arasında 3’ü hamile 223 kadın ve 202 çocuğun bulunduğu bildirildi. Özellikle çocuk kayıplarına dikkat çekilen açıklamada, yaşamını yitiren çocuklardan 12’sinin 5 yaşın altındaki bebekler olduğu ifade edildi.

"153 SAĞLIK MERKEZİ HEDEF ALINDI"

Saldırıların sadece sivil halkı değil, kritik insani altyapıyı da hedef aldığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde toplam 153 sağlık merkezinin düzenlenen operasyonlarda zarar gördüğünü veya kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

72 Firari Türkiye’ye getirildi72 Firari Türkiye’ye getirildiGündem
İspanyol basınında Arda Güler rüzgarıİspanyol basınında Arda Güler rüzgarıSpor
İran: 54. dalga gerçekleştirildiİran: 54. dalga gerçekleştirildiGündem
İsrail siyonizmi ABD emperyalizmi
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
İran: 54. dalga gerçekleştirildi
KIZILELMA’dan milli mühimmatlarla tam isabet
Sinpaş Reserve Marmaris
Numan Kurtulmuş'tan "umut hakkı" açıklaması
İsrail’in kuzeyinde sirenler çalmaya devam ediyor
"Cani Netanyahu sağsa takip edip öldüreceğiz!"
'ABD ve İsrail İHA'ları taklit edip saldırıyor'
'Göz yummamız mümkün değil'
Doğu Perinçek'ten İlber Ortaylı'ya veda
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 15 Mart Pazar Gazete manşetleri 15 Mart Pazar
İlber Ortaylı’nın bilgelik hazinesi: bir ömre sığan yaşam dersleri İlber Ortaylı’nın bilgelik hazinesi: bir ömre sığan yaşam dersleri
Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
'ABD ve İsrail İHA'ları taklit edip saldırıyor' 'ABD ve İsrail İHA'ları taklit edip saldırıyor'