İran: "ABD-İsrail, 223 kadın ve 202 çocuğu katletti"

İran Sağlık Bakanlığı, 28 Şubat tarihinde başlatılan savaş sürecinde sivil yerleşim yerlerine ve altyapıya yönelik gerçekleştirilen saldırıların bilançosunu açıkladı. İran medyasında yer alan verilere göre, ABD-İsrail saldırılarında bugüne kadar yüzlerce sivil yaşamını yitirdi.

ABD-İSRAİL'İN HEDEFİ: KADINLAR VE ÇOCUKLAR...

Bakanlık tarafından paylaşılan detaylı raporda, hayatını kaybedenler arasında 3’ü hamile 223 kadın ve 202 çocuğun bulunduğu bildirildi. Özellikle çocuk kayıplarına dikkat çekilen açıklamada, yaşamını yitiren çocuklardan 12’sinin 5 yaşın altındaki bebekler olduğu ifade edildi.

"153 SAĞLIK MERKEZİ HEDEF ALINDI"

Saldırıların sadece sivil halkı değil, kritik insani altyapıyı da hedef aldığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde toplam 153 sağlık merkezinin düzenlenen operasyonlarda zarar gördüğünü veya kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.