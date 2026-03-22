İran: "ABD-İsrail saldırılarında 210 çocuk hayatını kaybetti"

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, ABD ve İsrail tarafından yürütülen askeri operasyonların bilançosuna dair resmi açıklamalarda bulundu. İran medyasında yer alan verilere göre Bakan Zaferkendi, 28 Şubat tarihinden bu yana devam eden saldırıların sivil nüfus, özellikle de çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini rakamlarla ortaya koydu.

ÇOCUK KAYIPLARI VE YARALI SAYISI

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, çatışmaların başlangıcından bu yana kaydedilen insani kayıplar şu şekildedir:

210 çocuk hayatını kaybetti.

1.510'dan fazla çocuk yaralandı.



SAĞLIK ALTYAPISINA YÖNELİK HASAR TESPİTİ

Bakan Zaferkendi, operasyonel süreçte tıbbi tesislerin ve acil müdahale birimlerinin uğradığı zararın boyutlarını da açıkladı. Yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde;

300 sağlık ve acil durum merkezi hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

30 ambulans doğrudan saldırıların hedefi oldu.

MİNAB SALDIRISI VE SÜRECİN BAŞLANGICI

Savaşın ilk saatlerinde, 28 Şubat'ta Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'na yönelik gerçekleştirilen saldırıyı hatırlatan Zaferkendi, bu olayı "eşi benzeri görülmemiş bir trajedi" olarak nitelendirdi.

Kızılay kaynakları tarafından da teyit edilen verilere göre, söz konusu okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ve aralarında 168 çocuğun da bulunduğu toplam 180'den fazla kişinin bu saldırıda hayatını kaybettiği bilgisi haber metninde yer aldı.