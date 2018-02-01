Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya verdiği desteğe Türkiye'den sonra en kuvvetli itiraz İran'dan geldi. İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Baş Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Fırat'ın doğusuna dikkat çekti "Amerika Fırat'ın doğusundan ya çıkacak ya da biz çıkaracağız" dedi.

İran devletinin en etkili isimlerinden olan Ali Ekber Valayeti sert konuştu, "ya onlar çıkacak ya da biz çıkaracağız." dedi. İşgalci Amerika'nın PKK'yı silahlandırdığı Suriye'nin kuzey kesimiyle ilgili yaptı bu değerlendirmeyi, Ali Ekber Velayeti...



Ülkenin dini lideri Ali Hamaney'in Başdanışmanı, Meşhed'deki Filistinlilere destek etkinliğinde konuştu. "Dünyanın kalbi Ortadoğu'da atar ve bütün ülkeler bu bölgede etki sahibi olmayı arzu eder." diyen Velayeti, "İsrail bayrağı, Irak Kürdistan bölgesindeki referandum sırasında dalgalanırken biz nasıl sessiz kalabilirdik?" dedi.



Velayeti, bölgede ülkeleri Libya, Suriye, Irak ve Yemen'deki gelişmelerin Amerika'nın Büyük Ortadoğu Projesi sonucunda oluştuğuna dikkat çekti. "Washington bölge devletlerini yıkmak için parçalamanın yollarını arıyor." diyen Velayeti, "Suriye'deki gelişmelerin de bu komplonun bir parçası olduğunu" belirtti.



Ali Ekber Velayeti, Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat nehrinin doğusunda PKK'yı eğittiği askeri üslerle ilgili çok sert konuştu. "Amerika Suriye'yi parçalamada başarılı olamayacak" ifadelerini kullanan Velayeti, Ya onlar Fırat Nehri'nin doğusunu terk edecek ya da bir onları oradan çıkartacağız." diye konuştu.





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