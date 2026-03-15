İran: ABD ve İsrail Şahid-136 İHA’sını kopyalayıp komşu ülkelere saldırıyor

İran Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü, ABD ve İsrail'in, İran'a ait Şahid-136 İHA'larını kopyalayarak "Lukas İHA" adı altında Türkiye, Irak ve Kuveyt gibi komşu ülkeleri hedef aldığını duyurdu. Bunun İran ile komşu ülkeler arasında güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

İran Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü, ABD ve İsrail'in, İran’a ait Şahid-136 İHA’larını kopyalayarak “Lukas İHA" adı altında Türkiye, Irak ve Kuveyt gibi komşu ülkeleri hedef aldığını açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

“Askeri savaş alanında ve İran'a karşı siyasi ittifak kurmada mağlup olan düşman, hile ve desiseye başvurmuş durumdadır. Şeytani bir planla, İran'ın Şahid-136 İHA'sını kopyalayarak ‘Lukas İHA’ adı altında bölge ülkelerindeki meşru olmayan hedeflere saldırmaktadır.

'HEDEF KOMŞU ÜLKERLE ANLAŞMAZLIK ÇIKARMAK'

Düşmanın amacı, İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin savunma, yasal ve meşru eylemlerini gölgelemek için, güvensizlik yaratmak, İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamak ve nihayetinde İran ile komşu ülkeler arasında anlaşmazlık ve ayrılık çıkarmaktır.

Bölgedeki hükümetler ve milletler bilsinler ki, İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD ve Siyonist rejimin askeri saldırılarına karşı savunma doktrini, tamamen yasal ve sağlam bir mantığa dayanmaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti, defalarca açıkladığı gibi, sadece ABD ve Siyonist rejimin hedeflerine, merkezlerine ve çıkarlarına saldırmakta ve hedef aldığı her yeri resmi bir bildiri yayınlayarak sorumluluğunu üstlenmekte ve sonuçlarına katlanmaktadır.

Bunun örnekleri, son birkaç gün içinde Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi dost ve komşu ülkelerdeki merkezlere yönelik yapılan şeytani saldırılar ve bunların İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerine atfedilmesidir.

BÖGLE ÜLKELERİNE MESAJ

Ülke yetkililerinin bu aldatıcı ve şeytani hareketlere karşı akıllıca tepkileri, bu komployu başlangıcında boğacaktır. Şeytana aldanmak ve ayrılıkçı tutumlar, onu bunu yaymaya teşvik edecektir. Bu nedenle, birbirimize güvenmemiz ve birliği ve işbirliğini koruyarak, saldırgan yabancı düşmanı bu şeytanlıklarına devam etmekten pişman etmemiz gerekmektedir.”

