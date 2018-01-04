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İran, ABD'yi BM'ye şikayet etti

İran, içişlerine karışmakla suçladığı Amerika hakkında Birleşmiş Milletlere şikayette bulundu. İran'ın BM Daimi Temsilcisi Khoşiro, Trump yönetiminin İran ile ilgili açıklamalarının kınanmasını istedi.

İran, ABD'yi BM'ye şikayet etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik kışkırtıcı tavrı Tahran'da bardağı taşırdı.

İran, ülkedesindeki protestolarla ilgili olarak içişlerine karışmakla suçladığı Amerika'yı Birleşmiş Milletlere şikayet etti.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Gholamali Khoshroo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine mektup gönderdi.

Amerika'yı uluslararası hukuku ve BM Sözleşmesi'nin prensiplerini ihlal etmekle suçlayan Khoshroo, Trump yönetiminin İran ile ilgili açıklamalarının kınanması çağrısında bulundu.

Trump, en son "Yozlaşmış olan hükümetlerini geri almak için çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük destek göreceksiniz." açıklamasını yapmıştı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #abd
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