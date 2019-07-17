İran ABD'yi tekrar uyardı

Amerika ve İran arasındaki gerilim tırmanıyor. İran Cumhurbaşkanı Cevad Zarif, Washington yönetimini, İran ile tansiyonu yükseltecek eylemlerden kaçınması konusunda uyardı. Zarif ,"ABD ateşle oynuyor" dedi. Tahran yönetimi, Avrupa'ya da "ABD'ye baskı uygulayın" çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak için ABD'nin New York kentindeydi.



Burada Washington ve Tahran arasındaki gerileme dair açıklamalar yapan Zarif, ABD'nin tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Amerika'nın "ateşle oynadığını" ifade etti.



Zarif, İran nükleer anlaşmasına da değindi. Ülkesinin nükleer silah geliştirmek gibi bir amacının olmadığını vurgulayan Zarif, "Böyle bir isteğimiz olsaydı, bunu çok önceden yapardık" dedi. Tartışma yaratan uranyum seviyesinin ise taraflarla anlaşma sağlandığı anda düşürülebileceğini söyledi.



Dışişleri Bakanı, ABD'nin ülkesine karşı yaptırımları kaldırdığı anda müzakere masasına oturtabileceğini de yineledi.



Diğer yandan İran, Avrupa'nın Amerika'ya baskısını arttırmasını istedi. Zarif 'in "AB ülkeleri nükleer anlaşmayı korumak için daha fazla yatırım yapmalıdır" sözlerine İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı da destek verdi.



İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Avrupa Birliği'nin ülkesine karşı yaptırımları sonlandırmak için ABD'ye baskı yapması gerektiğini kaydetti.



İran'dan gelen tepkilerin ardından Trump'tan açıklama geldi. Trump, "İran'da rejim değişikliğinin peşinde değiliz" ifadelerini kullandı.



Obama'nın İran'la yaptığı nükleer anlaşmanın çok kötü bir anlaşma olduğunu tekrarlayan Trump,"Onlarla iyi olmak istiyoruz ama nükleer silahlara sahip olamazlar" şeklinde konuştu.



Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun " İranlılar füze programlarıyla ilgili olarak müzakere yapmaya hazır" açıklamasına İran'dan yalanlama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, balistik füze programının müzakere edilmeyeceğini belirtti.



ulusal.com.tr