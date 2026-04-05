İran, ABD’deki maçların Meksika’ya kaydırılması İçin FIFA’ya çağrıda bulundu

Antalya’da düzenlenen 8. Etnospor Forumu’nda değerlendirmelerde bulunan Bakan Ahmad Donyamali, İran Milli Takımı’nın turnuvadaki geleceğine dair kritik bir projeksiyon sundu. İran’ın ABD’de oynayacağı grup maçlarını Meksika’da oynama talebinin güncelliğini koruduğunu belirten Donyamali, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'deki maçlarımızı Meksika'da oynamaya yönelik FIFA'ya yaptığımız talebimiz geçerliliğini sürdürmektedir. Ancak henüz bir cevap almış değiliz. Kabul edilirse, İran’ın Dünya Kupası'na katılımı kesinlik kazanacaktır. Fakat FIFA henüz geri dönüş yapmamıştır."

"TRUMP ÇELİŞKİLİ SÖZLER SARF EDİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Milli Takımı’na yönelik güvenlik uyarılarını sert bir dille eleştiren Bakan Donyamali, uluslararası spor hukukuna dikkat çekti. Trump’ın yaklaşımlarını "etik dışı" olarak nitelendiren Donyamali, durumun vahametini şu sözlerle aktardı:

"Trump çok çelişkili sözler sarf ediyor, konuştukları çok tezat. Ahlaki ve etik olarak dengesiz konuşmalar yapıyor. Hal böyleyken FIFA’nın ilgili mevzuatına göre ilgili ülkede güvenlik sağlanmalı. Ancak Dünya Kupası yakın zamanda gerçekleşecek ve bu süre içinde güvenceler verilmesi soru işareti teşkil ediyor. Şartlar böyleyken İran'ın ABD'de oynayacağı Dünya Kupası maçlarına katılım olasılığı çok düşük. Ancak ilgili güvenlik teminatı verilirse İran'ın Dünya Kupası’na katılma kararını devletimiz alacaktır."

"DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İran’daki sivil alanların ve spor tesislerinin hedef alınmasına dair Washington yönetimini işaret eden Donyamali, Tahran’ın tavizsiz duruşunu vurguladı. ABD destekli saldırıların üniversiteleri ve sivil altyapıları hedef aldığını belirten Bakan, "Tazminat ödenmezse, ambargolar kalkmazsa ve ABD'liler bölgeden gitmediği sürece direnmeye devam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA

İran Milli Takımı’nın geçtiğimiz hafta Antalya’da gerçekleştirdiği hazırlık maçındaki protesto eylemlerine de değinen Donyamali, Türk medyasına ve devletine teşekkürlerini sundu:

"Kardeş ve dost Türkiye ülkesi ve medyası tarafından bunun doğru bir şekilde yansıtılmasından dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ülkelerimizin yaptığı işbirlikleriyle ilişkilerimiz daha da derinleşecektir."

ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

Ukrayna savaşı sonrası Rusya’ya uygulanan yaptırımların İsrail söz konusu olduğunda işletilmediğini savunan Donyamali, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşların "yok hükmünde" olduğunu ifade etti. Gazze’deki sivil kayıplara dikkat çeken Bakan, spor dünyasında da "fair play" ilkelerinin çifte standartla gölgelendiğini belirtti.

Özetle 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklığında düzenlenecek olan 23. Dünya Kupası’nda, İran’ın nihai katılım kararı FIFA’nın vereceği güvenlik garantilerine ve Tahran’ın siyasi değerlendirmesine bağlı görünüyor.