İran ABD'nin Gizli Toplantısını Açıkladı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürerken, İran haber ajansı MEHR'de yer alan habere göre dün Tahran'da üst düzey bir güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıya üst düzey asker, polis ve sivil yetkililer katıldı.

Khatam-al Anbiya Merkez Karargahı Komutanı, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Komuta Ağı Üyesi Tümgeneral Gholam Ali Rashid, ABD'ye sert eleştiriler yöneltti. Takındığı ikiyüzlü tavır nedeniyle Washington'u yerden yere vuran Gholam Ali Rashid, ABD'nin 'savaşın büyümemesi için tedbir alıyoruz' açıklamasının kesinlikle güvenilir olmadığını vurguladı.

İran-Irak Savaşı'nda karar verici komutanlar arasında yer alan ve eski İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı olan Gholam Ali Rashid, ABD'nin bölgeye silah yığmaktan vazgeçmediğini belirtti.

Gizli Yer Altı Üssü

Gholam Ali Rashid, Amerikalı üst düzey generallerin, İsrailli mevkidaşlarıyla Tel Aviv'de gizli bir yer altı üssünde kara harekatına destek için bir araya geldiklerini, aldıkları istihbarat üzerinden açıkladı:

- İran Silahlı Kuvvetleri, CENTCOM komutanlarının yanı sıra ABD Ordusu ve Donanması'nın da Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik acımasız saldırılarını denetlemek ve yönlendirmek için Tel Aviv'deki bir yeraltı üssünde İsrailli komutanlarla bir araya geldiği istihbaratını aldı. Ortaya çıkan durum, ABD'nin bölgedeki savaşı sınırlama iddiasıyla çeliştiğini gösteriyor, kaldı ki işgal altındaki Filistin'e halihazırda binlerce yıkıcı bomba ve füze gönderildi ayrıca İsrail'e kara savaşları için talimat ve destek de sağlanıyor.

General Rashid, dirençli Filistin milletinin Hamas, İslami Cihat ve diğer Gazze merkezli direniş gruplarından savaşçılarla birlikte eninde sonunda İsrail ve ABD'yi yeneceğine olan inancını dile getirdi.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail işgaline karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonuna ölçüsüz şiddetle karşılık vermeye devam ediyor. Siyonist saldırılar başladığından beri Tel Aviv rejimi Gazze'de katliamlarını sürdürürken, yaşanan dehşet kendini rakamlarda açıkça gösteriyor: Şu ana kadar çoğunluğu çocuklardan oluşan 8 bin 525 Filistinli yaşamını yitirirken, 21 bin 48 kişi ise yaralandı.

Tam bir Orta Çağ kuşatması altında tutulan, 2 milyonu aşkın insanın yaşadığı Gazze'de yakıt, elektrik, gıda ve su sıkıntısı artık dayanılmaz boyutlara ulaştı.

Kaynak: aydinlik.com.tr