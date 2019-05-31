İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen “ Dünya Kudüs Günü” etkinlikleri ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’a karşı göve gösterisine dönüştü. Binlerce İranlının meydanlara akın ettiği gösterilerde, Filistin sorununa Amerikan çözümü olan “Yüzyılın anlaşmasına” meydan okundu.

İran “Dünya Kudüs Günü” gösterilerinde ABD başkanı Trump’ın Filistin meselesinin çözümü için ilan edeceği “Yüzyılın anlaşmasına” meydan okundu.



İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen “Dünya Kudüs Günü” etkinliklerinde binlerce İran’lı meydanlara akın etti.



Ellerinde ABD, İsrail ve Suudi Arabistan karşıtı dövizler taıyan göstericiler Amerikan Başkanı Donald Trump’ın maketini ateşe verdi.



“Kudüs’e doğru”, “Kudüs Filistinlilerindir” ve “Çok Yakında Kudüs'te namaz kılacağız” pankartlarını taşıyan göstericiler, Kudüs’ün ebedi olarak bağımsız Filistin’in başkenti olacağını haykırdılar.



Eyleme katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de “Yüzyılın anlaşması” planını ağır bir dille eleştirdi.



Ruhani, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin, “Hiç Kuşkusuz, bu anlaşma da yüzyılın en büyük hezimeti olacak ve hiçbir sonuç çıkmayacak.” dedi.



"Kudüs satılık değil ve İsrail’e hediye etmek için ABD’ye ait değil. Diyen İran Dışişleri bakanı Zarif, Hiç kimsenin Müslümanların ilk kıblesini Siyonistlere verme hakkının olmadığını vurguladı.



Toplumun her kesiminden geniş bir katılımın gözlendiği gösterilerin hedefinde ABD’nin Filistin sorunu’nun çözümü için hazırladığı “Yüzyılın anlaşması” vardı.



İran İslam Devrimi’nin lideri Ayetullah Humeyni tarafından Dünya Kudüs Günü ilan edilen ramazan ayının son Cuma günü, başta İran olmak üzere birçok ülkede kutlanıyor.





Haber: Yakup Aslan/ İran

ulusal.com.tr



