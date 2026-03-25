İran, ABD’ye ait F-18 savaş uçağının vurulduğunu duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Çabahar semalarında ABD'ye ait bir savaş uçağını vurduğunu iddia ederek operasyona dair görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Toygu Ökçün
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’ye ait bir F-18 savaş uçağını vurdu. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait olduğu iddia edilen bir F-18 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından vurulma anına ait bir görüntü yayınladı.

İran Devlet Televizyonu ise uçağın Sistan ve Belucistan Eyaleti’ne bağlı Çabahar kenti semalarında vurulduğunu ve Hint Okyanusu’na düştüğünü öne sürdü. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

