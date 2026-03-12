İran, ağır savaş başlığı taşıyan füzelerle yeni saldırı başlattı

İran, İsrail'deki askeri noktalar ile ABD üslerine ağır savaş başlığı taşıyan füzelerle yeni saldırılar başlattı

İran, ağır savaş başlığı taşıyan füzelerle yeni saldırı başlattı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Batı Asya’da dengeleri sarsacak yeni bir harekatın düğmesine bastı. "Sadık Vaat 4" operasyonu kapsamında gerçekleştirilen 41. dalga saldırılarında, İsrail ve ABD’nin stratejik askeri noktaları ağır savaş başlığı taşıyan füzelerle hedef alındı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, İsrail ve ABD hedeflerine yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. **"Sadık Vaat 4 Operasyonu"**nun 41. dalgası kapsamında yürütülen harekatın, bölgedeki askeri dengeleri değiştirmeyi hedeflediği belirtildi.

HEDEF ALINAN NOKTALAR

Tel Aviv’deki kritik askeri tesisler.

Kudüs çevresindeki askeri stratejik noktalar.

Bölgede konuşlu ABD güçlerine ait askeri üsler.

SÜPERSONİK FÜZELER VE 1 TONLUK SAVAŞ BAŞLIKLARI

Saldırıların, İran’ın en gelişmiş füze teknolojileri ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği ifade edildi. "Kudüs’e Doğru" kod adıyla icra edilen operasyonda kullanılan mühimmatların teknik detayları ise şöyle açıklandı:

Çok Başlıklı Hürremşehr: Çoklu hedef vurma kapasitesine sahip sistemler devrede.

Hayberşiken: 1 tonluk ağır savaş başlığı taşıyan füzelerle tahribat gücü artırıldı.

Süpersonik Fettah ve Kadir: Hava savunma sistemlerini aşma kabiliyetine sahip süpersonik füzeler ateşlendi.

Kamikaze İHA'lar: Saldırılar, sürü İHA’ların koordineli ateşlenmesiyle başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

