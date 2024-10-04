İran ajansı fotoğraf ve haritalarla tek tek yayınladı! İşte İran’ın İsrail’e harekatında vurduğu askeri üsler!

3-GİZLİ OPERASYONLARIN ÜSSÜ: GLİLOT

Vurulan askeri üslerden Glilot’un gizli operasyonlar, sinyal istihbaratı faaliyetleri kapsamında ses ve görüntü toplama, şifre kırma, anti-casusluk operasyonları, siber savaş ve askeri istihbarat ve gözetlemeden sorumlu olduğu söyleniyor. Glilot üssünde İsrail askeri istihbaratı (Aman) karargahı, Mossad karargahı ve Tel Aviv yakınlarındaki Birim 8200'ün siber ve merkezi birimi yer alıyor. Bu üs Lübnan'ın 110 km uzaklığında yer alıyor. maktadır. Hizbullah bugün Glilot üssüne bir saldırı düzenlemesinin ardından ABD bu üssün durumu ile ilgili endişelerini dile getirmişti.