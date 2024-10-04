İran ajansı fotoğraf ve haritalarla tek tek yayınladı! İşte İran’ın İsrail’e harekatında vurduğu askeri üsler!
İran’ın Gerçek Vaat-2 Operasyonu İsrail’e ağır zaiyat verdi. İran özellikle askeri üsleri hedef aldı. İran haber ajansı Mehr, vurulan askeri üslerle ilgili elde ettiği tüm bilgi ve fotoğrafları yayınladı.
İran’ın İsrail’e 200 füze yağdırdığı Gerçek Vaat 2 Operasyonu’nun sonuçları gün yüzüne çıkıyor. İsrail aldığı ağır yaraları gizlemeye çalışsa da İran kanadından misillemenin sonuçları açıklanıyor.
İran’ın önemli haber ajanslarından Mehr, İran’ın İsrail’de vurduğu askeri üslerin isimlerini, fotoğraflarını tek tek yayınladı.
1-NEVATİM HAVA ÜSSÜ
Vurulan üslerden biri Nevatim Hava Üssü... Beerşeba'nın 15 kilometre doğu-güneydoğusunda ve Necef çölündeki Moshav Nevatim'in yakınında bulunuyor. İsrail'in en büyük üslerinden biri, üç pisti var. Radara yakalanmayan savaş uçakları, nakliye uçakları, yakıt ikmal uçakları ve radar sistemleri bu üste konuşlanıyor. Nevatim Hava Üssü’nin, İsrail hava sahasının savunmasında rolü önemli. ABD’den alınan F-35 uçakları da burada.
2-HATZERİM HAVA ÜSSÜ
Hatzerim Hava Üssü de Necef çölünde bulunuyor. Pilot eğitimleri ve askeri operasyonlardaki rolü nedeniyle İsrail’in stratejik üslerinden biri.
Üs komutanı, doğrudan Hava Kuvvetleri Komutanına rapor veren Tat (tuğgenerale eşdeğer) rütbesinde bir pilot. Yardımcısı, Segan Aluf (yarbay rütbesine eşdeğer) rütbesine sahip bir uçuş ekibi subayı.
TEKNİK BİLGİLER
İngilizce: Hatzerim Airbase
Türkçe: Hatzerim Hava Üssü
Tür: Hava Üssü
Faaliyet dönemi: 1966'dan günümüze (yaklaşık 58 yıl)
En yakın kent: Beerşeba - Ofakim
Bu üssün filoları ve birimleri şu şekilde:
107. Filo ("Turuncu Kuyruk Şövalyeleri") F-16 uçaklarını işletmektedir.
69. Filo (Çekiç Filosu) F15 uçaklarını işletmektedir.
102. Filo (Uçan Kaplan Filosu
3-GİZLİ OPERASYONLARIN ÜSSÜ: GLİLOT
Vurulan askeri üslerden Glilot’un gizli operasyonlar, sinyal istihbaratı faaliyetleri kapsamında ses ve görüntü toplama, şifre kırma, anti-casusluk operasyonları, siber savaş ve askeri istihbarat ve gözetlemeden sorumlu olduğu söyleniyor. Glilot üssünde İsrail askeri istihbaratı (Aman) karargahı, Mossad karargahı ve Tel Aviv yakınlarındaki Birim 8200'ün siber ve merkezi birimi yer alıyor. Bu üs Lübnan'ın 110 km uzaklığında yer alıyor. maktadır. Hizbullah bugün Glilot üssüne bir saldırı düzenlemesinin ardından ABD bu üssün durumu ile ilgili endişelerini dile getirmişti.
4-TEL NOF HAVA ÜSSÜ
Tel Nof Hava Üssü, İsrail'in önemli hava üslerinden biri… Rehovot kentinin 5 km uzaklığında yer alır.
İbranice: בסיס תל נוף
İngilizce: Tel Nof Airbase
Tür: hava üssü
Faaliyet dönemi: 17 Ağustos 1948 - günümüze (yaklaşık 76 yıl)
Bu üssün filoları ve birimleri şu şekilde:
Savaş filoları( F-15A/B/C/D)
133. Filo (İki Kuyruklu Şövalyeler)
106. Filo (mızrak başı)
CH-53 Deniz Aygırı helikopter filosu
118. Filo (geceleri yırtıcı kuşlar - gece Dorsey)
Drone filosu
210. Filo (Beyaz Kartal)
Deneysel filolar
5601. Filosu (Uçuş Test Merkezi)
Kızıl Baron Filosu
5- ELEKTRONİK HARP BİRİMİ
555. Birim (Havadan Elektronik Harp Birimi): Gökyüzü Kargaları Birimi olarak bilinir, İsrail Hava Kuvvetlerinin havadan elektronik harp birimidir. Bu birim 1969 yılında Lod Hava Üssü'nde kurulmuştur ve şu anda genel merkezi Tel Nof Hava Üssü'nde bulunmaktadır. Bu birim İsrail Hava Kuvvetlerinin en gizli birimlerinden biri olarak bilinmektedir.