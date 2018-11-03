İran'ın can damarı sayılan Petrol ticaretini hedef alan yeni yaptırım kararını Ulusal Kanal'a değerlendiren Tehran Times Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Gadiri, ambargonun başlamadan başarısız olduğu kanatinde. Yaptırımların psikolojik bir savaş olarak niteleyen Gadiri, "İran halkı yaptırımlara direnecek" dedi.

Tahran Times Genel yayın yönetmeni Muhammed Gadiri, kırk yıldır yaptırımlara direnen bir ülkeyi yaptırımlarla dizginlemeye çalışmanın beyhude bir çaba olduğunu söyledi.



İranlı gazeteci, Tahran'ın yaptırımlar karşısında yeni ekonomik planlarının olduğuna dikkat çekti.



İranlı gazeteci, yeni dalga yaptırımların mevcut duruma fazla etkisi olmayacağını savunuyor.



İran petrolünün küresel pazar payı yaptırımların can alıcı noktasını oluşturuyor.



Gadiri, ABD eli ile yürütülen psikolojik savaşta da yenileceğini vurguladı.



İranlı gazeteci olası senaryoları şu şekilde özetledi.



HABER KAMERA: YAKUP ASLAN

ulusal.com.tr

