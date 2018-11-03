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'İran ambargoyu göğüslemeye hazır'

İran'ın can damarı sayılan Petrol ticaretini hedef alan yeni yaptırım kararını Ulusal Kanal'a değerlendiren Tehran Times Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Gadiri, ambargonun başlamadan başarısız olduğu kanatinde. Yaptırımların psikolojik bir savaş olarak niteleyen Gadiri, "İran halkı yaptırımlara direnecek" dedi.

'İran ambargoyu göğüslemeye hazır'

Tahran Times Genel yayın yönetmeni Muhammed Gadiri, kırk yıldır yaptırımlara direnen bir ülkeyi yaptırımlarla dizginlemeye çalışmanın beyhude bir çaba olduğunu söyledi.

İranlı gazeteci, Tahran'ın yaptırımlar karşısında yeni ekonomik planlarının olduğuna dikkat çekti.

İranlı gazeteci, yeni dalga yaptırımların mevcut duruma fazla etkisi olmayacağını savunuyor. 

İran petrolünün küresel pazar payı yaptırımların can alıcı noktasını oluşturuyor. 

Gadiri, ABD eli ile yürütülen psikolojik savaşta da yenileceğini vurguladı.

İranlı gazeteci olası senaryoları şu şekilde özetledi.

HABER KAMERA: YAKUP ASLAN
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #iran #ambargo #Tehran Times #muhammed gadiri #ulusal kanal #özel açıklama
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