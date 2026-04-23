İran: Amerikalılar Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya cesaret edemiyor

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, Washington yönetiminden gelen provokatif tehditlere sert bir yanıt verdi

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
İran: Amerikalılar Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya cesaret edemiyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyen teknelerin vurulması yönündeki saldırgan talimatlarını değerlendiren Ejei, bu tür açıklamaların sahada bir karşılığının bulunmadığını ifade etti. İran ordusunun bölgedeki mutlak hakimiyetine dikkat çeken Ejei, dün stratejik su yolunda ihlal gerçekleştiren 3 gemiye karşı ivedilikle "yasal işlem" uygulandığını duyurdu. Tahran’ın bu hamlesi, bölgedeki egemenlik haklarının korunması noktasında hukuki ve askeri disiplinden taviz verilmeyeceğinin açık bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

PETERSON VE MURPHY DESTROYERLERİNİN BAŞARISIZ GİRİŞİMİ

Ejei, 12 Nisan tarihinde ABD’ye ait "çok gelişmiş" olarak nitelendirilen Peterson ve Murphy destroyerlerinin gizlice geçiş yapma girişiminin Devrim Muhafızları tarafından engellendiğini hatırlattı. Amerikalıların bu olaydan büyük bir ders çıkardığını belirten Ejei, modern muhriplerin İran’ın savunma duvarı karşısında etkisiz kaldığını vurguladı. Ejei, "Amerikalılar Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaya cesaret edemiyor. Murphy ve Peterson adlı sözde gelişmiş iki muhriplerinin başına neler geldiğini tüm dünya gördü," ifadelerini kullanarak Vaşington’un teknolojik üstünlük iddiasının sahada çöktüğünü belirtti.

FAROR ADASI’NDA PUSU: SÜRÜ TAKTİĞİ VE TAM HAZIRLIK

İran’ın savunma stratejisine dair çarpıcı detaylar paylaşan Yargı Erki Başkanı, Basra Körfezi’ndeki Faror Adası’nda yer alan deniz mağaralarında Devrim Muhafızları’na ait süratli botların ve insansız deniz araçlarının teyakkuzda olduğunu bildirdi. "Sürü taktiği" kullanan bu birimlerin ABD gemilerini sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Ejei, yoğun savunma baskısıyla her türlü müdahaleye hazır olduklarını yineledi.

Washington Post’un, bölgedeki olası bir mayın temizleme faaliyetinin 6 ay sürebileceğine dair teknik analizleri ise ABD’nin bölgedeki operasyonel zafiyetini ve İran’ın stratejik üstünlüğünü tescil eden bir itiraf olarak değerlendirildi. Tahran, Hürmüz Boğazı’nı uluslararası hukuka ve kendi ulusal güvenliğine uygun şekilde yönetmeye devam edeceğini bir kez daha kararlılıkla ilan etti.

