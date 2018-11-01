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İran Amerikan ambargosunu nasıl aşacak?

Tahran'a yönelik yaptırımların ikinci aşaması 4 kasım'da devreye giriyor. Peki İran hangi adımları atacak? İran'ın ülke içinde ve dışında devreye soktuğu ambargo ile mücadele ajandasını Ulusal Kanal'a değerlendiren İranlı Gazeteci Abbas Aslani, İran'ın ambargoyu aşmak için açıklamadığı bir ajandasının da olduğunu söyledi...

İran Amerikan ambargosunu nasıl aşacak?

Amerika, İran'a yönelik yaptırımların ikinci aşaması 4 Kasım'da devreye sokuyor. 

İranlı gazeteci ve uluslarası ilişkiler uzmanı Abbas Aslani, yaptırım kararını, olası senaryoları Ulusal Kanal'a değerlendirdi.  Aslani, İran ile ticaret için 2019 yılı Ocak ayında yeni ödeme sistemlerinin devreye sokulacağına dikkat çekti. 

İran'ın petol satışının durdurulması durumunda büyük bir petrol arz açığı ortaya çıkacak. 

İranlı uzman, ABD'nin amacına ulaşamayacağı kanaatinde.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #amerika #tahran
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