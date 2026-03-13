İran Ankara Büyükelçiliği: Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır

İran Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’nin hava sahasına İran’dan mühimmat fırlatıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Büyükelçilik, İran’dan Türkiye’ye doğru herhangi bir mühimmat fırlatılmadığını bildirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İran Ankara Büyükelçiliği: Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır
İran Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’nin hava sahasına İran’dan mühimmat girdiğine ilişkin haberlerin ardından yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, İran’dan Türkiye’ye doğru herhangi bir mühimmat fırlatılmadığı vurgulandı.

Büyükelçilikten yapılan açıklama şu şekilde:

“Türkiye’nin hava sahasına giren mühimmatların tespit edildiğine dair haberlerin yayımlanmasının ardından şu hususu vurgulamak isteriz: İran’dan Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen son görüşme ve iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki temaslar dikkate alındığında, İran İslam Cumhuriyeti, herhangi bir belirsizliği gidermek amacıyla bu konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için ortak bir teknik ekip oluşturulmasına hazır olduğunu bildirmiştir.

Daha önce de belirtildiği üzere, İran İslam Cumhuriyeti dost ve komşu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır.”

