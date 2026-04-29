İran: Asıl hedefleri iç cephede kaos yaratmak

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ve İsrail’in deniz ablukası ve ekonomik baskı üzerinden yürüttüğü hibrit saldırıların asıl hedefinin iç cephede kaos yaratmak olduğunu vurguladı

Toygu Ökçün
İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Washington ve Tel Aviv hattından yönetilen saldırganlığın yeni bir boyuta ulaştığını belirtti. Kalibaf, deniz ablukası ve medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarının, İran’ı içeriden zayıflatmayı amaçlayan koordineli bir planın parçası olduğunu ifade etti.

HİBRİT SALDIRILARIN YENİ AŞAMASI

Düşman güçlerin doğrudan askeri müdahale yerine toplumsal dokuyu hedef aldığını kaydeden Kalibaf, deniz ablukasıyla birleştirilen ekonomik baskı mekanizmalarının "ülkeyi içeriden çökertme" stratejisine hizmet ettiğini söyledi. Medya üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetlerinin de bu sürecin psikolojik ayağını oluşturduğunu dile getirdi.

TRUMP’IN BÖLÜCÜ STRATEJİSİNE TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran toplumunu "sertlik yanlıları" ve "ılımlılar" şeklinde yapay kategorilere ayırarak kutuplaştırmaya çalışmasına değinen Kalibaf, bu tanımlamaların birer operasyonel araç olduğunu belirtti. Deniz ablukası ve ekonomik terör ile desteklenen bu "teslim alma" girişiminin, İran halkının birliğiyle boşa çıkarılacağını vurguladı.

MÜCTEBA HAMANEY MERKEZLİ DİRENİŞ

Söz konusu komplolara karşı tek çözümün toplumsal bütünlüğü korumak olduğunu ifade eden Kalibaf, ayrılıkçı her hareketin doğrudan düşman planlarına hizmet edeceğinin altını çizdi. Ülke lideri Mücteba Hamaney etrafında kenetlenmiş olan askeri ve siyasi kanatların, emperyalist kuşatmaya karşı tam bir eş güdüm içinde hareket ettiğini hatırlatarak kararlılık mesajı verdi.

