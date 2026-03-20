İran: Askeri unsurlar, ABD deniz piyadelerine "deniz harikalarını" göstermek için hazır

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ülkesinin askeri hazırlıklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İran basınına yansıyan bilgilere göre Zülfikari, İran askerlerinin ABD savaş gemilerine karşı hazır beklediğini belirtti.

Zülfikari, ABD uçak gemisi Gerald Ford’un ani geri çekilmesini değerlendirerek, “kağıttan kaplan” ifadesini kullandı. İran askeri unsurlarının ABD deniz piyadelerine “deniz harikalarını” göstermeye hazır olduğunu söyledi.

OPERASYON DETAYLARINI AÇIKLADI

“Gerçek Vaat 4” operasyonunun 67. dalgasına ilişkin de konuşan Zülfikari, şu ifadeleri kullandı:

“Bu operasyonlarla Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü, uçak bakım hangarları, helikopter teçhizatlarının bulunduğu alanlar ve radar merkezleri hedef alındı.”

ABD’NİN BÖLGEYE SEVKİYAT İDDİASI

Öte yandan Associated Press’in (AP), ismi açıklanmayan bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, San Diego’daki USS Boxer ile birlikte iki amfibi saldırı gemisinin yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesiyle Orta Doğu’ya konuşlandırılacağı iddia edildi.