İran: BAE, Ürdün ve Katar'daki ABD radarları imha edildi

Devrim Muhafızları, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Katar'da konuşlu durumda bulunan ABD yapımı radar ve erken uyarı sistemlerinin imha edildiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgedeki Amerikan savunma sistemlerine yönelik bir eylem gerçekleştirildi. Açıklamada, doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'de konuşlu bulunan ABD THAAD radarlarının imha edildiği belirtildi.

UZUN MENZİLLİ ERKEN UYARI RADARI VURULDU

Aynı açıklamada, vurulan bir diğer noktanın Katar'da bulunduğu aktarıldı. Katar'da konuşlu olan ABD yapımı FPS-132 uzun menzilli erken uyarı radarının da imha edilen hedefler arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

