İran basına göre müzakereye katılmama kararında değişiklik yok
İran basınında yer alan haberlere göre, Tahran yönetiminin Pakistan’da yapılması planlanan müzakerelere katılmama yönündeki kararı geçerliliğini koruyor
Yayınlanma:
Yarı resmi haber ajansı Tasnim tarafından servis edilen bilgilere göre, İran'ın Pakistan’daki görüşme masasına oturmama iradesinde şu ana kadar herhangi bir esneme yaşanmadı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in müzakerelere bizzat katılacağı yönündeki uluslararası raporların, Tahran’ın mevcut karar mekanizmasında bir değişikliğe yol açmadığı vurgulandı.
MÜZAKERE ÖNÜNDEKİ ENGELLER: ABLUKA VE TALEPLER
Haberde, diplomatik sürecin tıkanmasına neden olan temel unsurlar teknik bir dille aktarıldı. Hürmüz Boğazı’nda devam eden deniz ablukası ile ABD’nin öne sürdüğü "aşırı talepler", müzakerelerin bir sonraki turu için temel engel teşkil etmeye devam ediyor. Tahran yönetimi, bu şartlar altında masaya oturmanın mevcut konjonktürde mümkün olmadığını ifade ediyor.