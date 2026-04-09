İran basını: Lübnan saldırıları durmazsa masa kurulmayacak

İran, İsrail’in Lübnan’daki operasyonlarını sürdürmesi halinde Cuma günü Pakistan’da yapılması planlanan kritik ABD-İran görüşmelerinden çekileceğini duyurdu.

Toygu Ökçün
İran basını: Lübnan saldırıları durmazsa masa kurulmayacak
Yayınlanma: Güncellenme:

Tahran Times gazetesine konuşan üst düzey bir İranlı güvenlik yetkilisi, Lübnan’daki askeri hareketliliğin devam etmesinin diplomatik süreci tıkadığını belirtti.

 

"LÜBNAN SALDIRILARI ATEŞKESİN İHLALİDİR"

İsimsiz yetkiliye dayandırılan habere göre İran, İsrail’in Lübnan saldırılarını ateşkesin açık bir ihlali olarak tanımlıyor ve bu şartlar altında müzakere masasına oturmayacağını vurguluyor.

İslamabad’da yapılması beklenen tarihi zirve öncesinde arabulucu Pakistan Başbakanı Şerif ve Tahran yönetimi, varılan geçici ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm cepheleri kapsadığını hatırlatıyor.

İRAN’IN 10 MADDELİK PLANI VE "LÜBNAN" ŞARTI

Tahran’daki güvenlik kaynakları, Lübnan’daki saldırıların durdurulmasının İran’ın sunduğu 10 maddelik ateşkes planının temel taşı olduğunu ifade ediyor. İran tarafı, kendi tehditlerinin ardından İsrail’in saldırı hacminde bir düşüş yaşandığını ve Hizbullah’ın sahada direncini koruduğunu dile getiriyor.

İSLAMABAD HATTINDA GERİ SAYIM: MASA DEVRİLECEK Mİ?

ABD ve İran, Cuma günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’da doğrudan veya dolaylı müzakerelere başlama konusunda daha önce uzlaşmıştı. Ancak Tahran’dan gelen son "saldırılar durmazsa müzakere yok" çıkışı, diplomatik çözüm arayışlarını pamuk ipliğine bağladı.

Gözler şimdi Washington ve Tel Aviv’in bu sert çıkışa vereceği yanıta ve arabulucu Pakistan’ın kriz masasını korumak için yürüteceği son dakika diplomasisine çevrildi. Bölgedeki askeri hareketliliğin dozajı, yarın yapılması planlanan dev zirvenin kaderini belirleyecek.

