İran basını: Tahran, ABD ile mesaj trafiğini durdurdu

İran yönetimi, İsrail’in Lübnan’a yönelik sürdürdüğü saldırılar sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri ile kurduğu dolaylı iletişimi sonlandırdı. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, Tahran ve Washington arasında arabulucular vasıtasıyla yürütülen mesaj alışverişi durduruldu.

MASAYA YENİDEN OTURMAK İÇİN İKİ ŞART ÖNE SÜRÜLDÜ

Diplomatik temasların askıya alınmasının ardından, iletişimin yeniden sağlanabilmesi için İran tarafının beklentileri de netleşti. Görüşmelerin tekrar başlaması, İsrail’in Lübnan’a yönelik yürüttüğü askeri operasyonları durdurması ve işgal altında tuttuğu bölgelerden tamamen çekilmesi şartlarına bağlandı.

ABD ile mesajlaşmanın durmasıyla birlikte masaya yeni stratejik eylem planları getirildi. İran'ın, küresel enerji sevkiyatı ve ticaret için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatmayı planları arasına aldığı belirtildi.

Ayrıca bu adımla eş zamanlı olarak, Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere bölgedeki diğer cephelerin aktif hale getirilmesi seçeneklerinin Tahran yönetiminin gündeminde olduğu ifade edildi.