İran basınının acı kaybı: Ulusal Kanal, Alirıza Şirevi için başsağlığı mesajı yayımladı

İran İrşad Bakanlığı Yabancı Basın Departmanı Genel Müdürü Alirıza Şirevi yaşamını yitirdi. Vefat haberinin duyulmasının ardından Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu, yazılı bir açıklama yaparak Şirevi'nin İran'daki medya faaliyetlerine olan katkılarını hatırlattı ve taziye dileklerini iletti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''İran İrşad Bakanlığı Yabancı Basın Departmanı Genel Müdürü Alirıza Şirevi beyefendinin vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim.

İran'da Ulusal Kanal adına faaliyet yürüttüğümüz süre boyunca sağladığı kolaylıklar, gösterdiği işbirliği için kendisine çok teşekkür ederiz.

Şirevi ailesine, İrşad Bakanlığına ve çalışma arkadaşları ile İran'da faaliyet yürüten medya mensuplarına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz.''