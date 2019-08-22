İran'ın millî hava savunma sistemi Baver 373, başkent Tahran'da düzenlenen tören ile tanıtıldı. İran'ın geliştirdiği hava savunma sisteminin S-300'lerden daha güçlü olduğu ifade ediliyor.

İran milli hava savunma sistemini tanıttı.



Hava Sistemi törenle duyuruldu.



Başkent Tahran'daki törene Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı.



Törende konuşan Ruhani, Baver 373 hava savunma sisteminin S-300'den daha güçlü ve S-400'e çok yakın seviyede olduğunu söyledi.



Baver 373'ün 200 kilometre uzaklıktaki ve 27 kilometre irtifadaki hedeflerini imha edebildiği kaydedildi.



Baver 373 İran üretimi Seyyad 4 füzelerinin de aralarında olduğu çeşitli tipte karadan havaya füzeleri fırlatabiliyor.



İran, "Baver 373" adını verdiği hava savunma sistemini geliştirmeye BM yaptırımları nedeniyle Rusya ile S-300 anlaşması askıya alındığında başlamıştı.





ulusal.com.tr