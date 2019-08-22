İran milli hava savunma sistemini tanıttı.
Hava Sistemi törenle duyuruldu.
Başkent Tahran'daki törene Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı.
Törende konuşan Ruhani, Baver 373 hava savunma sisteminin S-300'den daha güçlü ve S-400'e çok yakın seviyede olduğunu söyledi.
Baver 373'ün 200 kilometre uzaklıktaki ve 27 kilometre irtifadaki hedeflerini imha edebildiği kaydedildi.
Baver 373 İran üretimi Seyyad 4 füzelerinin de aralarında olduğu çeşitli tipte karadan havaya füzeleri fırlatabiliyor.
İran, "Baver 373" adını verdiği hava savunma sistemini geliştirmeye BM yaptırımları nedeniyle Rusya ile S-300 anlaşması askıya alındığında başlamıştı.
ulusal.com.tr
İran'ın millî hava savunma sistemi Baver 373, başkent Tahran'da düzenlenen tören ile tanıtıldı. İran'ın geliştirdiği hava savunma sisteminin S-300'lerden daha güçlü olduğu ifade ediliyor.
İran milli hava savunma sistemini tanıttı.