İran bölgedeki petrol tesislerini vuracağını duyurdu!

İran, petrol rafinerilerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından bölge dengelerini sarsacak bir misilleme kararı aldı. İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yayımlanan bildiride; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerinin vurulacağı ilan edilerek bu bölgeler için acil "tahliye uyarısı" yapıldı.

5 DEV TESİS HEDEF LİSTESİNDE

Yayımlanan bildiride, bölgedeki 5 kritik enerji noktasının doğrudan ve meşru hedef haline geldiği açıklandı. Hedef alınacağı duyurulan tesisler şunlar:

Suudi Arabistan: Samerf Rafinerisi ve Al Jubail Petrokimya Kompleksi.

Birleşik Arap Emirlikleri: Al Hosn Doğalgaz Sahası.

Katar: ABD’li Chevron ile bağlantılı Masaiid Petrokimya Kompleksi, Masaiid Holding ve Ras Laffan Rafinerisi (1. ve 2. fazlar).

İran Silahlı Kuvvetleri, tesis çalışanları ve bölge sakinleri için "Tüm sivillerin, bölge sakinlerinin ve ilgili tesislerde çalışanların bu bölgeleri derhal terk etmeleri ve gecikmeksizin güvenli bir mesafeye gitmelerinin" istendiği bildiride bölge yöneticilerine şu sert uyarıyı yaptı:

"Yöneticilerinize bu tehlikeli yola girmemeleri ve uluslarının kaderiyle kumar oynamamaları konusunda açık ve tekrar tekrar uyarılar yapıldı ancak onlar halklarının iradesini temsil etmeyen ve kendilerine dayatılan kararlar almayı seçtiler. Bu nedenle, bu yoldan kaynaklanan tüm sonuçların sorumluluğunu tamamen kendilerine aittir."

Bu hamle, ABD-İsrail ikilisinin İran'ın güneyindeki Aseluye petrol rafinerisi ile dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden biri olan Güney Pars doğalgaz sahasına bağlı rafinerileri hedef almasının ardından geldi.İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars sahası, bölge ekonomisinin kalbi olarak kabul ediliyor.