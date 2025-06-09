İran bu hafta ABD'ye yanıt verecek

İran ve ABD arasındaki nükleer müzakerelerde gözler, Tahran’ın Washington’un mektubuna vereceği yanıta çevrildi.

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İran bu hafta ABD'ye yanıt verecek
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Tahran’ın birkaç gün içinde yanıtını Umman üzerinden ulaştıracağı belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, makul, mantıklı ve dengeli bir teklif hazırladıklarını söyledi. Teklifin kabul edilmesinin ABD’nin yararına olacağını bildirdi.

İran, ABD’nin nükleer teklif içeren mektubuna birkaç gün içinde yanıt verecek. Yanıt Umman üzerinden ulaştırılacak.

Tahran’ın yanıtı hakkında İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında konuştu. Washington’un İran’dan gelecek teklifi kabul etmesi gerektiğini belirtti.

"Şu anda bu planların detaylarına girmeyeceğim, ancak ABD’nin sunduğu plan, yani adına “ABD’nin teklifi” diyebileceğimiz öneri, aktif ve iki taraflı bir müzakerenin temel özelliklerini taşımıyordu. Bu teklif, önceki dört ya da beş tur müzakerenin sonucu değildi. Bizim teklif, makul, mantıklı ve dengeli bir teklif olacak. Amerikan tarafına bu fırsatı değerlendirmelerini ve önerimizi ciddiyetle gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz; çünkü bu teklifin kabul edilmesi ABD’nin yararına olacaktır."

Bekayi bu hafta içinde Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nın İran aleyhinde almaya hazırlandığı “ihlal” kararını da değerlendirdi. Alınacak olumsuz karara karşı İran’ın Ajans ile iş birliğini azaltacağına dair mesaj verdi.

"Hiç şüphe yok ki, çatışmaya karşılık olarak daha fazla iş birliği beklenemez. İran İslam Cumhuriyeti, bu duruma karşılık olarak atabileceği çeşitli adımlar ve önlemler hazırlamış durumdadır ve karşı taraflar da bu alandaki kapasite ve yeteneklerimizin farkındadır."

İsrail’in nükleer programı hakkında İran’ın ele geçirdiği istihbarat belgeleri de Bekayi’nin gündemindeydi. Bekayi, belgelere göre bazı Avrupa ülkelerinin İsrail’in nükleer programına dahil olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

"Sürekli olarak nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin gerekliliğinden bahseden ve İran İslam Cumhuriyeti’nin barışçıl nükleer programını sorgulayan bazı avrupa ülkeleri, bizzat kendileri İsrail’in askeri nükleer programını güçlendirme ve donatma yönünde aktif faaliyet göstermektedir."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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