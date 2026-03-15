İran: "Cani Netanyahu sağsa takip edip öldüreceğiz!"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 52. dalgasında ABD ve İsrail’in stratejik noktalarını yerle bir etti. Yapılan açıklamada, çocuk katili Netanyahu’nun sağ olması durumunda takip edilip öldürüleceği ilan edildi.

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler birimi, operasyonun teknik ve manevi detaylarını kamuoyuyla paylaştı. İranlı işçilerin kanının intikamı için başlatılan harekatta şu sonuçlar alındı:

Harekat, mübarek "Ya Zeyneb-i Kübra (s.a)" koduyla icra edildi.

İMHA EDİLEN ABD ÜSLERİ

Erbil’deki Harir, Ali el-Salim ve Arifjan hava üsleri güçlü füze ve İHA saldırılarıyla doğrudan hedef alındı.

EKONOMİK DARBE

Tel Aviv’in sanayi bölümleri ve ABD güçlerinin toplama merkezleri ağır füzelerle imha edildi. Siren seslerinin kesilmediği bölgede, siyonist kurumlar kayıpların arttığını itiraf etmek zorunda kaldı.

 

NETANYAHU İÇİN İNFAZ KARARLILIĞI

Devrim Muhafızları Ordusu, "Siyonist cani başbakanın sağ olması durumunda, onu takip edip öldürmeye güçle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Siyonist cani başbakanın akıbetinin belirsizliği ve ölme veya ailesiyle birlikte işgal altındaki topraklardan kaçma olasılığı, Siyonistlerin krizini ve sarsıntısını açığa çıkarmaktadır. Bu çocuk katili caninin sağ olması durumunda, onu takip edip öldürmeye güçle devam edeceğiz."

Sirenli ambulansların sürekli sesi ve Siyonist kurumların ölü ve yaralı sayısındaki artışı itiraf etmesi, Devrim Muhafızları'nın ağır füzelerinin *"Tel Aviv"in sanayi bölümlerine* indirdiği darbenin derinliğini ortaya koydu.

Amerikan güçlerinin sanayi bölümleri ve toplanma merkezi, Erbil'deki üç hava üssü Harir ile "Ali el-Salim" ve "Arifcan" üslerinde de güçlü İran füzeleri ve İHA'larıyla imha edildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

iran iran devrim muhafızları netanyahu israil
