İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler birimi, operasyonun teknik ve manevi detaylarını kamuoyuyla paylaştı. İranlı işçilerin kanının intikamı için başlatılan harekatta şu sonuçlar alındı:

Harekat, mübarek "Ya Zeyneb-i Kübra (s.a)" koduyla icra edildi.

İMHA EDİLEN ABD ÜSLERİ

Erbil’deki Harir, Ali el-Salim ve Arifjan hava üsleri güçlü füze ve İHA saldırılarıyla doğrudan hedef alındı.

EKONOMİK DARBE

Tel Aviv’in sanayi bölümleri ve ABD güçlerinin toplama merkezleri ağır füzelerle imha edildi. Siren seslerinin kesilmediği bölgede, siyonist kurumlar kayıpların arttığını itiraf etmek zorunda kaldı.

NETANYAHU İÇİN İNFAZ KARARLILIĞI

"Siyonist cani başbakanın akıbetinin belirsizliği ve ölme veya ailesiyle birlikte işgal altındaki topraklardan kaçma olasılığı, Siyonistlerin krizini ve sarsıntısını açığa çıkarmaktadır. Bu çocuk katili caninin sağ olması durumunda, onu takip edip öldürmeye güçle devam edeceğiz."

