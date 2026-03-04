İran Cumhurbaşkanı, ABD-İsrail saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayan İspanya'ya teşekkür etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in İran dahil diğer ülkelere saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayı reddeden İspanya'ya teşekkür etti.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
İran Cumhurbaşkanı, ABD-İsrail saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayan İspanya'ya teşekkür etti
Yayınlanma:

Pezeşkiyan, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "İspanya'nın, Siyonist-Amerikan koalisyonunun İran da dahil olmak üzere ülkelere karşı gerçekleştirdiği açık insan hakları ihlallerine ve askeri saldırganlığına karşı sergilediği sorumlu davranış, Batı'da etik değerlerin ve uyanmış vicdanların hala var olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, İspanyol yetkililere duruşları için teşekkür ettiğini bildirdi.

İspanya, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını sert biçimde eleştirmiş, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve üslerini kullandırmayacağını bildirmişti.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Kurul Üyeleri Medya Temsilcileriyle İftar Programında BuluştuRTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Kurul Üyeleri Medya Temsilcileriyle İftar Programında BuluştuGündem
Vatan Partisi Lideri Perinçek: İran'ın Türkiye'yi hedef alma ihtimali sıfırdırVatan Partisi Lideri Perinçek: İran'ın Türkiye'yi hedef alma ihtimali sıfırdırGündem
İran Deniz Kuvvetlerinden Hürmüz Boğazı açıklamasıİran Deniz Kuvvetlerinden Hürmüz Boğazı açıklamasıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Günün Manşetleri
"ABD İran'ın İHA'larını önleyemeyebilir"
Vatan Partisi Lideri Perinçek: "İran'ın Türkiye'yi hedef alma ihtimali sıfırdır"
“Geçmek isteyen her gemi füzelerimizin hedefi olacak."
"Sınırda olağanüstü hareketlilik yok"
“İran'ın saldırıları ABD’nin dokunulmazlık algısını sorgulattı”
Doğum izni uzuyor, 15 yaş altına sosyal medya yasağı
Vatan Partisi lideri Perinçek'ten Küba'ya destek
Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni raylara iniyor
İŞKUR'dan imalat sektörüne 50 milyar liralık destek
Sahte TÜVTÜRK çetesine dev darbe
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 300 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 300 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller
Yeraltı 6. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD izle Yeraltı 6. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD izle
Emekliye ÖTV muafiyeti yolda mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç teklifinin detayları Emekliye ÖTV muafiyeti yolda mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç teklifinin detayları
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı