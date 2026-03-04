İran Cumhurbaşkanı, ABD-İsrail saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayan İspanya'ya teşekkür etti

Pezeşkiyan, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "İspanya'nın, Siyonist-Amerikan koalisyonunun İran da dahil olmak üzere ülkelere karşı gerçekleştirdiği açık insan hakları ihlallerine ve askeri saldırganlığına karşı sergilediği sorumlu davranış, Batı'da etik değerlerin ve uyanmış vicdanların hala var olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, İspanyol yetkililere duruşları için teşekkür ettiğini bildirdi.

İspanya, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını sert biçimde eleştirmiş, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve üslerini kullandırmayacağını bildirmişti.