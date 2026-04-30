İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "ABD’nin deniz ablukası başarısızlığa mahkumdur"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ulusal Basra Körfezi Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarına ve Washington yönetiminin deniz ablukası girişimlerine karşı uyarılarda bulundu. ABD'nin ticaret yollarını kısıtlama çabalarının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirten Pezeşkiyan, uygulanan deniz ablukası ve benzeri dayatmaların bölge halklarının çıkarlarına zarar verdiğini, küresel barış ve istikrarı doğrudan tehdit ederek nihayetinde başarısızlıkla sonuçlanacağını kaydetti.

Mesajında Basra Körfezi'nin tarihsel ve jeopolitik konumuna dikkat çeken İran Cumhurbaşkanı, bölgenin İran'ın adı, tarihi ve kimliğiyle "derin ve kopmaz bir bağ" taşıdığını ifade etti. Körfez'in eski çağlardan bu yana medeniyetler arası etkileşimlerin merkezi olduğunu hatırlatan Pezeşkiyan, bu su yolunun bugün de küresel ölçekte ticaret ve enerjinin en hayati damarlarından biri olarak işlev görmeye devam ettiğini dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN TÜM DÜNYAYA KRİTİK MESAJ

Açıklamasında Hürmüz Boğazı'nın öneminin bir kez daha tüm netliğiyle ortaya çıktığını vurgulayan Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değindi. Pezeşkiyan, askeri gerilimin yaşandığı süreci ve İran deniz kuvvetlerinin tutumunu şu sözlerle değerlendirdi:"Bu yıl Ulusal Basra Körfezi Günü’nü dayatılmış savaş sürecinde, özellikle Hürmüz Boğazı’nın öneminin bir kez daha tüm dünya için ortaya çıktığı bir ortamda anıyoruz. Deniz kuvvetlerimizin cesur mensuplarının sergilediği kahramanlık, bu hayati geçidin yalnızca enerji transferindeki stratejik rolünü değil, aynı zamanda ulusal egemenliğin bir sembolü ve İran’ın bölge ile dünya güvenliğindeki inkar edilemez rolünün göstergesi olduğunu ortaya koymuştur"

ABLUKA GİRİŞİMİNE KARŞI SERT YANIT

ABD'nin odağını ekonomik ve denizcilik alanlarına kaydırarak İran'ı hedef alan yeni baskı stratejisini eleştiren Pezeşkiyan, deniz ablukasının hiçbir yasal dayanağı olmadığını yineledi. Bölgesel güvenliğin ancak ortak iş birliğiyle sağlanabileceğini belirten Pezeşkiyan, "Bugün düşmanlarımız baskı yöntemini değiştirerek, odağı ekonomik ve denizcilik alanlarına kaydırmış, deniz ablukası ve deniz ticaret yollarını kısıtlama girişimlerini İran devleti ve halkına karşı yeni bir baskı aracı haline getirmiştir. Basra Körfezi, tek taraflı dayatmaların uygulanacağı bir alan değil, uluslararası etkileşim düzeninin bir parçasıdır. Bu bölgenin güvenliği ancak kıyıdaş ülkelerin egemenliğine karşılıklı saygı ve ortak iş birliğiyle sağlanabilir. Bu nedenle deniz ablukası ya da benzeri kısıtlamalar yönündeki her türlü girişim uluslararası hukuka aykırı olup, bölge halklarının çıkarları ve küresel barış ile istikrarı tehdit eder ve başarısızlığa mahkumdur" dedi.

O ÜLKELERDEKİ ABD ÜSLERİ MEŞRU HEDEF

Yabancı güçlerin bölgedeki faaliyetlerinin gerilimi artırdığını belirten İran Cumhurbaşkanı, komşu ülkelere uyarılarda bulundu. Karşılıklı askeri müdahalelerin ve yabancı askeri varlığın doğurduğu sonuçları değerlendiren Pezeşkiyan, "Daha önce de defalarca dile getirdiğimiz gibi yabancı güçlerin bölgedeki varlığı ve müdahaleleri güvenliği artırmaya katkı sağlamadığı gibi, Basra Körfezi’nde gerilimi yükselten ve kalıcı istikrarı zedeleyen bir unsur haline gelmiştir. Nitekim Ramazan’daki savaşta da ABD’nin askeri üslerinin ev sahibi ülkeler için güvenlik sağlamadığı, aksine bu ülkelerin huzur ve güvenliğini riske attığı görülmüştür. Bu durumda ülkemize yönelik saldırıların kaynaklarını meşru hedefler olarak vurma hakkı doğurmuştur" ifadelerini kullandı.

İran'ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlayan temel aktör olduğunu savunan Pezeşkiyan, "İran, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin koruyucusu olarak düşman ülkeler dışında deniz seyrüsefer özgürlüğü ve deniz güvenliği ilkelerine bağlılığını sürdürmektedir. Ancak bu ilkelerin uygulanmasının İran milletine ve egemenliğine saygı çerçevesinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu su alanında yaşanabilecek her türlü güvensizliğin sorumluluğu ise ABD ve siyonist rejime aittir" dedi.

Basra Körfezi'ni İranlıların milli kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bu su yolunun bölgedeki eski ve yeni sömürgecilere karşı direnişin bir simgesi olduğunu belirtti. Pezeşkiyan, bölgenin geleceğine ve uluslararası dengelere yönelik hedeflerini şu sözlerle tamamladı:"Basra Körfezi’nin her zaman güvenli, istikrarlı ve canlı kalmasını, yabancıların bulunmadığı, halkları için huzurlu bir ortam olmasını temenni ediyoruz"